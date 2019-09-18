البراكس: إضراب اليوم تحذيري وإن لم نرَ بوادر حل فسنتجه نحو التصعيد

ركّز رئيس نقابة أصحاب محطات ​الوقود​ في ​لبنان​ ​سامي البراكس​، إلى "أنّنا نخسر ماديًّا لأنّنا نشتري الوقود بالدولار ونبيعه ب​الليرة اللبنانية​"، لافتًا إلى أنّ "لدينا مذكرة من ​وزارة الطاقة​ تنصّ على أن تستلم شركات الوقود بالليرة اللبناني، لكّنها لا ينفّذونها".

وأوضح في تصريح صحافي، "أنّنا اقترحنا تنفيذ المذكّرة، وكل يوم تذهب الشركة إلى ​المصرف المركزي​، وتصرف الأموال الّتي باعتها، بالدولار"، مشدّدًا على أنّ "​إضراب​ اليوم تحذيري، وإذا لم يحلّوا قضيّتنا بطريقة قانونيّة، فنحن "زلم الدولة لا زلم المشاكل"،وإن لم نرَ بوادر حلّ فسنتّجه نحو التصعيد".