البراكس: إضراب اليوم تحذيري وإن لم نرَ بوادر حل فسنتجه نحو التصعيد

ركّز رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان سامي البراكس، إلى "أنّنا نخسر ماديًّا لأنّنا نشتري الوقود بالدولار ونبيعه بالليرة اللبنانية"، لافتًا إلى أنّ "لدينا مذكرة من وزارة الطاقة تنصّ على أن تستلم شركات الوقود بالليرة اللبناني، لكّنها لا ينفّذونها".
وأوضح في تصريح صحافي، "أنّنا اقترحنا تنفيذ المذكّرة، وكل يوم تذهب الشركة إلى المصرف المركزي، وتصرف الأموال الّتي باعتها، بالدولار"، مشدّدًا على أنّ "إضراب اليوم تحذيري، وإذا لم يحلّوا قضيّتنا بطريقة قانونيّة، فنحن "زلم الدولة لا زلم المشاكل"،وإن لم نرَ بوادر حلّ فسنتّجه نحو التصعيد".
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