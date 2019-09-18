أطلق النار على شقيقه فقتله وجرح زوجته بسبب قطعة ارض في جرد مربين

اقدم المدعو ح.ش. على ​إطلاق النار​ على شقيقه خ.ش. وزوجة شقيقه في محلة جرد مربين في أعالي جرود الضنية، بسبب خلاف على قطعة ارض، ما أدى إلى مقتل شقيقه على الفور وإصابة الزوجة بجروح، حيث تم نقلها بواسطة ​سيارة​ إسعاف تابعة لجهاز الطوارىء والإغاثة في ​الجمعية الطبية الاسلامية​ الى احدى ​مستشفيات​ المنطقة للمعالجة.

وقد حضرت ​القوى الامنية​ الى المكان وعملت على فتح تحقيق بالموضوع، وعلى ملاحقة مطلق النار وتوقيفه.

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