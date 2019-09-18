الجيش: اعتراض مركب على متنه 41 شخصا أثناء محاولته المغادرة بطريقة غير شرعية

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "بتاريخه، أوقفت دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني على بعد 15 ميلًا بحريًّا من الشاطئ الممتد بين أنفة و​القلمون​، مركبًا أثناء محاولته مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعيّة، وعلى متنه 41 شخصا (17 رجلًا، 14 امرأة و10أطفال) من الجنسيتين اللبنانية والسورية".

وأوضحت القيادة في بيان، أنّ "التحقيق بوشر بإشراف ​القضاء​ المختص".