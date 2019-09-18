نقولا نحاس: هذا النظام يختنق ولا يمكننا الاكمال بنفس النمط

لفت عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس إلى ان "هذا النظام يختنق والمؤشرات تدل على انه لا يمكننا الاكمال بنفس النمط"، مشيراً إلى "إننا نعاني بسبب الشح في توفر الدولار ونتيجة مسار دام لمدة طويلة وقد وصلنا الى الاختناق ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع ولا اجراء محددا لهذا الموضوع الذي يدل على قرع الجرس لمراجعة عميقة جدا لما نحن فيه".
وفي حديث إذاعي، أشار نحاس إلى "إننيرأيت في موازنة 2020 وصفا وكأن من كتبها خبيرا من الخارج وليس صاحب القرار وقد قرأت فيها بكاء ودلالة على وجع انما ليس هناك وصف للحلول اي لم أر حلولا"، لافتاً إلى أن"المطلوب فصل السياسة عن الدولة وعن قرارات آلية الحكم والدولة لم تعد موجودة لتأمين مصالح الناس بل لتأمين مصالح أهالي الحكم".
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