لفت عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ إلى أنه "في ظل السياسات الراهنة للوزارات والمحكومة بالانتماءات الطائفية والمذهبية والمناطقية وغياب الإنماء المتوازن وإدارة الظهر لإنماء المناطق الجنوبية الحدودية وكل الجنوب و​البقاع الغربي​ حيث كانت تضحيات ابناء هذه المناطق وصمودهم ودفعهم ضريبة الانتماء عن كل الوطن لتبقى حكومة ووزارات فمن حق الناس على هذه الارض ان تصل اليه بعض الحقوق عبر مؤسسة ناجحة الا وهي ​مجلس الجنوب​، فأعطى مجلس الجنوب خدمات انمائية في كل القطاعات الحياتية وعوض غياب وتقاعس وزارات الخدمات فالأفضل في ظل هذا النهج المتبع تعميم النموذج الناجح ولتكن مجالس للمناطق النائية ونلفت عناية ​الحكومة​ الى اننا نطالب باقتطاع حصة المناطق الحدودية من الخدمات وتحويلها الى موازنة مجلس الجنوب وإلا فان الحكومة تمعن في ​سياسة​ الاقتصاص من المناطق التي دفعت لتبقى العاصمة والحكومة".

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كانت هذه تفاصيل خبر قاسم هاشم: من حق الناس على هذه الارض ان تصل اليه بعض الحقوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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