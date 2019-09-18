عراجي: "الصفيرة" بالمخيمات تحت السيطرة والسرطان منتشر بكل القرى المحيطة بالليطاني

لفت رئيس لجنة الصحة النيابية النائب ​عاصم عراجي​، إلى أنّ "الصفيرة" ممكن أن تحصل في التجمعات وأماكن المجمعات المكتظّة الّتي لا يوجد فيها نظافة أو بيئة صحيّة سليمة، وممكن أن تنتقل من مريض إلى الآخر"، مركّزًا على أنّ "لا داعي للخوف إلى حدّ الآن، وهي تحت السيطرة، و​وزارة الصحة العامة​ لم تعلن بعد أنّنا في مرحلة انتشار الوباء".

وأوضح في مداخلة إذاعية ضمن برنامح "نقطة عالسطر" مع الزملية نوال ليشع عبود، أنّ "أنّنا كنواب البقاع الغربي والأوسط، في ​المجلس النيابي​ السابق، قدّمنا اقتراح قانون وعملنا عليه، يتضمّن برنامج إزالة ​التلوث​ عن ​نهر الليطاني​، ووَضع "​مجلس الإنماء والإعمار​" خطة عمل في هذا الإطار".

وبيّن عراجي أنّ "70 بالمئة من التلوث الصناعي هناك انتهى، لا يمكن القول إنّ الوضع لا يزال على ما هو عليه"، مشدّدًا على أنّ "الوزارات المعنيّة ك​وزارة الطاقة والمياه​ و​وزارة الزراعة​ و​وزارة الصناعة​، يجب أن تقوم بواجبها".وأشار إلى أنّ "​السرطان​ منتشر في كلّ ​لبنان​ وفي كلّ القرى المحيطة بالليطاني".

وأكّد "وجوب القيام بالعمل بهدوء، كي لا يؤثّر على وضع الاقتصاد والزراعة في المنطقة، بدون غوغائيّة أو غايات سياسيّة أو تجاريّة أو صناعيّة"، مذكّرًا بأنّ "هناك برنامج قانون لرفع التلوث عن النهر خلال مدّة 7 سنوات".