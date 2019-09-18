القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي أربعة شبان فلسطينيين مصرعهم وأصيب ثلاثة بجروح متفاوتة فجر اليوم الأربعاء، جراء حادث طرق وقع على الطريق الالتفافي بالقرب من بني نعيم شرق مدينة الخليل.
ووفقا للهلال الأحمر، فقد لقي الشبان: ناجي جميل رشدي مناصرة (19 عاما)، وأمير محمد رشدي مناصرة (19 عاما) وعبد الله عطا مناصرة (19 عاما) والفتى أحمد محمد مناصرة (14 عاما) مصرعهم في الحادث.
كما ذكر مسؤول بالهلال الأحمر أنه تم نقل ثلاث إصابات إلى مستشفيات إسرائيلية، إذ وصفت حالة المصابين ما بين خطيرة والخطرة جدا، فيما تم نقل إصابة إلى مستشفى الميزان التخصصي في الخليل.
وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان إن أربعة مواطنين لقوا حتفهم جراء حادث تصادم سيارتين مع بعضهما البعض في ساعات الفجر الأولى.
وأوضح أن حادث الطرق وقع في منطقة بيت عنون شرق الخليل بين مركبة من نوع "أودي" وأخرى من نوع "بيجو"، نتج عنه وفاة سائق البيجو و3 مسافرين بداخلها وأصيب 3 آخرين بإصابات وصفت بالحرجة.
وذكر ارزيقات أن خبراء الحوادث في شرطة المرور باشروا إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، كما تم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.
كانت هذه تفاصيل خبر الخليل: مصرع 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في حادث طرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.