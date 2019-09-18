الخليل: مصرع 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي أربعة شبان فلسطينيين مصرعهم وأصيب ثلاثة بجروح متفاوتة فجر اليوم الأربعاء، جراء حادث طرق وقع على الطريق الالتفافي بالقرب من بني نعيم شرق مدينة الخليل.

ووفقا للهلال الأحمر، فقد لقي الشبان: ناجي جميل رشدي مناصرة (19 عاما)، وأمير محمد رشدي مناصرة (19 عاما) وعبد الله عطا مناصرة (19 عاما) والفتى أحمد محمد مناصرة (14 عاما) مصرعهم في الحادث.

كما ذكر مسؤول بالهلال الأحمر أنه تم نقل ثلاث إصابات إلى مستشفيات إسرائيلية، إذ وصفت حالة المصابين ما بين خطيرة والخطرة جدا، فيما تم نقل إصابة إلى مستشفى الميزان التخصصي في الخليل.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان إن أربعة مواطنين لقوا حتفهم جراء حادث تصادم سيارتين مع بعضهما البعض في ساعات الفجر الأولى.

Advertisements

وأوضح أن حادث الطرق وقع في منطقة بيت عنون شرق الخليل بين مركبة من نوع "أودي" وأخرى من نوع "بيجو"، نتج عنه وفاة سائق البيجو و3 مسافرين بداخلها وأصيب 3 آخرين بإصابات وصفت بالحرجة.

وذكر ارزيقات أن خبراء الحوادث في شرطة المرور باشروا إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، كما تم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.