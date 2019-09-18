استشهاد فتاة أصيبت برصاص الاحتلال قرب حاجز قلنديا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهدت امرأة فلسطينية متأثرا بالجروح التي أصيبت بها جراء تعرضها صباح اليوم الأربعاء، لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أصيب فتاة فلسطينية بجروح وصفت بالخطيرة بالخطيرة، وذلك عندما تعرضت لإطلاق نار من قبل عناصر من شرطة الاحتلال بالقرب من حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة، وذلك بحجة محاولة تنفيذ عملية طعن.

ووثق فيديو إقدام عناصر من شرطة الاحتلال محاصرة الفتاة الفلسطينية دون أن تشكيل خطرا عليهم ودون أن يكون بحوزتها سكينا بحسب مزاعم الاحتلال، وقام شرطي بإطلاق النار على الفتاة من مسافة قريبة جدا.

وزعمت سلطات الاحتلال أن الفتاة حاولت تنفيذ عملية طعن واستهداف عناصر من شرطة الشرطة والأمن على حاجز قلنديا، وعليه قام رجال الأمن بإطلاق النار وإصابة الفتاة.

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وأفاد شهود عيان، أن الفتاة تعرضت لعملية إطلاق نار من قبل قوات من شرطة الاحتلال وعناصر الأمن على الحاجز، مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر وإصابتها بجروح، فيما تركت قوات الاحتلال الفتاة لوقت طويل تنزف وتغرق في دمائها، قبل أن يتم اعتقالها ونقلها إلى مستشفى "هداسا" بالقدس، حيث أعلن الطاقم الطبي عن وفاتها.

وقال شهود إنه تم النار على الفتاة بعد أن أضلت المسلك المخصص للمشاة على الحاجز.

وعقب إطلاق النار على الفتاة، قام عناصر من شرطة الاحتلال بالاعتداء على المواطنين المتواجدين في المكان، ورشهم بغاز الفلفل، ومنع العمال من الدخول، وإغلاق الحاجز بالاتجاهين.