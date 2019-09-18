نائبة: ساعلن كيف سرقتم الرشيد وبغداد ولم تقتربوا من المنصور

علّقت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، على خبر يفيد بأن هناك أكثر من ٤٠ دعوى قضائية بحقها بأن " مئة قضية ضدها لن تثنيها ولن تثني النواب الشرفاء عن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وخصوصاً المعروفين بفسادهم"، مؤكدة ان ما وصفته "زمن البلطجية والشقاوات انتهى".
وتابعت ان "حبل الظلم قصير والإيقاع بالضحايا وتعذيبهم من قبل الساديين المرضى الذين سلطتهم على رقاب الضحايا لن يستمر، فهؤلاء السجناء وأهلهم سيصل صوتهم الى رب العباد والى اصحاب الضمائر الحية، فإذا كانت فيك شجاعة فلاتستخدم اسم الوزارة في رفع الدعاوى بل اعلن عن نفسك وقل للناس بأنك انت وجلاوزتك من ترفعون الدعاوى بعد ان فشلت محاولاتك للصلح معي، فلا صلح على حساب الأبرياء والمظلومين".
وبينت نصيف :" نحن على ثقة بأن القضاء العراقي سيقول كلمته ويحقق العدالة كما عهدناه، خصوصا بعد أن يئسنا من قيام رئيس الوزراء بأي اجراء تجاه هذه الزمرة، وهو يرى الظلم يحصل أمام عينيه ويلتزم الصمت، واليوم نحمله المسؤولية عن تعذيب الرجال وإهانتهم في السجون ليلا وارجاعهم صباحا، ونقول له انك المسؤول عن تسليط هذه الزمرة على رقاب البشر، والله سبحانه وتعالى يمهل ولايهمل
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