الان تتابع تركيا تعتقل 111 عنصراً يشتبه في انتمائهم لحركة جولن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انقرة- الخليج 365: اعتقلت تركيا 111 عنصرا يتشبه في انتمائهم لحركة فتح الله جولن، الداعية المقيم في الولايات المتحدة.جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعتبر جولن، المقيم في الولايات المتحدة، العقل المدبر لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا في تموز/يوليو 2016، كما أنه يصنف حركة جولن على أنها منظمة إرهابية.

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