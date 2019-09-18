الان تتابع سيناتور مُقرب من ترامب: الهجوم على السعودية عمل حربي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

حض مشرعون أمريكيون على توخي الحذر في الرد على الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نفطية سعودية، إلا أن السيناتور ليندسي غراهام، الموالي للرئيس دونالد ترامب، قال إن الهجوم “عمل حربي” يستدعي رداً حاسماً.

وقال غراهام: “من الواضح” أن مثل هذا الهجوم المعقد بطائرات دون طيار أطلقت صواريخ على حقل نفطي سعودي، إضافة الى أكبر منشأة لتكرير النفط في العالم، لا يمكن أن ينفذ إلا بتوجيه ومشاركة “النظام الشرير في إيران”.

وأضاف إنه “حرفياً عمل حربي، والهدف يجب أن يكون استعادة الردع الذي فقدناه في مواجهة العدائية الإيرانية”.

وغرد السيناتور الجمهوري وحليف ترامب، بأن على واشنطن أن تفكر في هجوم على مصافي النفط الإيرانية في خطوة وفق رأيه “ستقصم ظهر النظام”.

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وغراهام، أحد صقور الكونغرس، وأشار إلى أن “رد الفعل المدروس” لترامب على إسقاط طائرة أمريكية دون طيار في يونيو(حزيران) الماضي “رآه النظام الإيراني بشكل واضح دليل ضعف”.

ووضع تقرير سري موجز عن الهجمات في تصرف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في مكان آمن في مبنى الكابيتول.

وقال أعضاء جمهوريون آخرون، من بينهم ماركو، روبيو ورون جونسون إنهم يعتقدون اعتقاداً جازماً أن إيران مسؤولة عن الهجوم على السعودية.

لكن الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جيم ريش، حذر من شن هجوم عسكري سريع في رد على طهران.

وقال: “لسنا في أي مكان قريبين من هذه النقطة، لا نزال في وضعية التحليل”، مضيفاً أنه شجع المشرعين على دراسة الأدلة السرية المتعلقة بالهجوم.