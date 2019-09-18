عبدالله حمدوك يؤكد استعداد السودان للتعاون مع الجامعة العربية

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 حمدوك كتب متابعات_الخليج 365 أكد عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء استعداد السودان للتعاون مع الجامعة العربية في إطار العمل العربي المشترك، معربا عن شكره للأمين العام لجامعة الدول العربية على جهوده في دعم قضايا السودان.

Advertisements جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والذي قدم التهنئة لرئيس الوزراء على تكليف الشعب السوداني له ولحكومته في تولي مهام الحكومة المدنية الانتقالية . وأوضح السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح لـ(سونا) أن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء أن السودان سيقوم بدوره الفاعل والإيجابي في إطار العمل العربي المشترك . وأبان أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد الاستعداد الكامل لدعم السودان في كافة المحافل الإقليمية والدولية بما يعين الحكومة الانتقالية على تحقيق أهدافها المرجوة.

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