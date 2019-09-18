شكرا لقرائتكم ماكرون: فرنسا سترسل خبراء للمشاركة في تحقيقات هجوم أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إن فرنسا سترسل خبراء للمشاركة في التحقيقات بشأن ملابسات الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في السعودية، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس ماكرون، عبر خلاله الرئيس الفرنسي عن شجبه واستنكاره للأعمال العدائية التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في المملكة، مؤكدا مساندة فرنسا ودعمها لأمن واستقرار السعودية في مواجهة هذه الأعمال التخريبية.

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن لا يظهر العالم ضعفاً تجاه هذه الاعتداءات، معبراً عن تقديره لقيادة السعودية على حرصها على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

من جهته، أكد ولي العهد السعودي أن هذه الهجمات التخريبية استهدفت زعزعة الأمن في المنطقة بأسرها، والإضرار بالاقتصاد العالمي ككل.