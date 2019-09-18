ليبرمان: دولة آسيوية حاولت اختراق أنظمتنا

لفت الوزير الاسرائيلي السابق ​أفيغدور ليبرمان​ إلى أن "دولة آسيوية حاولت اختراق أنظمة حزب "​إسرائيل​ بيتنا" اليميني"، مطالباً رئيس مقر السايبر، بـ"اتخاذ خطوات سريعة ضد إمكانية حدوث هجوم سايبر".

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