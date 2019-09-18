معلوف: صرخة اصحاب محطات الوقود محقة ونحن موعودون بحل قريب للأزمة

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادي معلوف​ في حديث إذاعي إلى ان "الازمة متراكمة منذ اشهر وصرخة اصحاب محطات ​الوقود​ محقة"، لافتا إلى ان "حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ وُضع في جو ما يحصل ونحن موعودون بحل قريب لهذه الازمة".

ورأى ان "​الوضع الاقتصادي​ الذي وصلنا إليه لا يمكن الخروج منه من دون قرارت موجعة"، لافتا إلى ان "تكتل لبنان القوي قدم ورقة مالية انقاذية وهي وجهة نظره للحل كما ان وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ قدم موازنة الـ2020 وطلب من الفرقاء طرح أفكارهم للحل".

وأمل "ان تؤدي النقاشات الجدية على طاولة ​مجلس الوزراء​ إلى الخروج بنتيجة تريح ​الاقتصاد اللبناني​ وتحقيق ما وعدنا به".