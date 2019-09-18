معلوف: صرخة اصحاب محطات الوقود محقة ونحن موعودون بحل قريب للأزمة

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادي معلوف في حديث إذاعي إلى ان "الازمة متراكمة منذ اشهر وصرخة اصحاب محطات الوقود محقة"، لافتا إلى ان "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وُضع في جو ما يحصل ونحن موعودون بحل قريب لهذه الازمة".
ورأى ان "الوضع الاقتصادي الذي وصلنا إليه لا يمكن الخروج منه من دون قرارت موجعة"، لافتا إلى ان "تكتل لبنان القوي قدم ورقة مالية انقاذية وهي وجهة نظره للحل كما ان وزير المال علي حسن خليل قدم موازنة الـ2020 وطلب من الفرقاء طرح أفكارهم للحل".
وأمل "ان تؤدي النقاشات الجدية على طاولة مجلس الوزراء إلى الخروج بنتيجة تريح الاقتصاد اللبناني وتحقيق ما وعدنا به".
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