قوى الأمن: توقيف 90 مطلوبا بجرائم مختلفة وضبط 987 مخالفة سرعة زائدة أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف 90 مطلوبًا بتاريخ يوم أمس 17 أيلول 2019، بجرائم مختلفة هي: ​مخدرات​، سرقة و​إطلاق نار​".

وأفادت بـ"ضبط 987 مخالفة ​سرعة زائدة​ بتاريخ يوم أمس أيضًا".