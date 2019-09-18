عبدالله: من غير المقبول أن يكون المواطن اللبناني ضحية لعبة الدولار

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريخح انه "من غير المقبول أن يكون المواطن اللبناني، ضحية لعبة ​الدولار​ بين شركات ​النفط​ ومحطات ​الوقود​ والمصارف".

وعلق على اضراب محطات المحروقات، سائلا "اضراب مع من وضد من؟". وقال: "شركاتكم ومحطاتكم تجني الارباح من المواطن الذي تجبرونه على الانتظار وتزرعون لديه القلق، أين ​الدولة​ والأجهزة المعنية بحماية حقوق الناس؟".