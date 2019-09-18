عبدالله: من غير المقبول أن يكون المواطن اللبناني ضحية لعبة الدولار

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريخح انه "من غير المقبول أن يكون المواطن اللبناني، ضحية لعبة الدولار بين شركات النفط ومحطات الوقود والمصارف".
وعلق على اضراب محطات المحروقات، سائلا "اضراب مع من وضد من؟". وقال: "شركاتكم ومحطاتكم تجني الارباح من المواطن الذي تجبرونه على الانتظار وتزرعون لديه القلق، أين الدولة والأجهزة المعنية بحماية حقوق الناس؟".
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