تويني: قرار توقيف الفاخوري أتى ليشفي غليل من كَوَتْهُ نار العمالة

رأى الوزير السابق ​نقولا تويني​ أن " قرار القاضية نجاة ابو شقرا بتوقيف ​عامر الفاخوري​ أتى ليشفي غليل من كَوَتْهُ نار العمالة ولتعزّز ثقة المواطن بقضاء جريء مبادر لا يتوانى عن إحقاق الحق مهما كانت الظروف ضاغطة. إن قضية الرأي العام هذه تثبت كيف أنه يمكن للقاضي رجل ​الدولة​ أن يتخطّى حواجز عديدة فيفرض بقراره احترام الجميع للقانون وذلك من سِمات المجتمعات المتقدّمة.اننا وبهذه المناسبة إذ نشدّ على يد القاضية ابو شقرا ويد كل قاض شريف كرّس نفسه للحفاظ على كرامة وحقوق المواطنين كما وعلى صون هذا البلد من اخطار تحدق به من عدوّ لم يتوقّف يوما" عن العبث باستقراره.

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