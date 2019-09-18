التايمز: ترامب بحاجة إلى بوتين للنجاح في السياسة الخارجية

لفتت ​صحيفة التايمز​ البريطانية في تقرير لها إلى ان "الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، بحاجة إلى مساعدة نظيره الروسي، ​فلاديمير بوتين​، للنجاح في ال​سياسة​ الخارجية. واعتبرت ان "​روسيا​ هي دائما الرابح في هذه القضية".

ويضيف "ها نحن نشهد عملية أخرى هذا الشهر شملت 35 ​أوكرانيا​ بينهم مخرج سينمائي وعشرات البحارة مقابل مجموعة من الانفصاليين بينهم، فلاديمير سيماخ، قائد مجموعة موالية لروسيا في ​دونيتسك​، وهو الذي أسقط ​طائرة​ مدينة في 2014".

ورأت ان "بوتين يسعى إلى رفع العقوبات الأوروبية عن بلاده تحت ضغط الاحتجاجات الداخلية ضد الحزب الحاكم. لكن لابد أن يقترن رفع العقوبات بتطبيع العلاقات بين ​موسكو​ وكييف". وأضافت ان "أن بوتين يمكنه أن يساعد ترامب بإبعاد ​نيكولاس مادورو​ عن السلطة في ​فنزويلا​ وسيظهر ترامب بذلك منتصرا ويكسب أصوات الأمريكيين من أصول لاتينية. وقد يلين ذلك موقف النظام في ​كوريا الشمالية​. وإذا كانت عين ترامب على ​جائزة نوبل​ للسلام لعام 2020 فإنه سيوقع اتفاقا للحد من الأسلحة مع الكريملن".