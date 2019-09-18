التايمز: ترامب بحاجة إلى بوتين للنجاح في السياسة الخارجية

لفتت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير لها إلى ان "الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بحاجة إلى مساعدة نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، للنجاح في السياسة الخارجية. واعتبرت ان "روسيا هي دائما الرابح في هذه القضية".
ويضيف "ها نحن نشهد عملية أخرى هذا الشهر شملت 35 أوكرانيا بينهم مخرج سينمائي وعشرات البحارة مقابل مجموعة من الانفصاليين بينهم، فلاديمير سيماخ، قائد مجموعة موالية لروسيا في دونيتسك، وهو الذي أسقط طائرة مدينة في 2014".
ورأت ان "بوتين يسعى إلى رفع العقوبات الأوروبية عن بلاده تحت ضغط الاحتجاجات الداخلية ضد الحزب الحاكم. لكن لابد أن يقترن رفع العقوبات بتطبيع العلاقات بين موسكو وكييف". وأضافت ان "أن بوتين يمكنه أن يساعد ترامب بإبعاد نيكولاس مادورو عن السلطة في فنزويلا وسيظهر ترامب بذلك منتصرا ويكسب أصوات الأمريكيين من أصول لاتينية. وقد يلين ذلك موقف النظام في كوريا الشمالية. وإذا كانت عين ترامب على جائزة نوبل للسلام لعام 2020 فإنه سيوقع اتفاقا للحد من الأسلحة مع الكريملن".
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