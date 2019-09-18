النشرة: قوة اسرائيلية اجتازت الجدار الاسمنتي قبالة العديسة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن قوة اسرائيلية قوامها 4 عسكريين اجتازت الجدار الاسمنتني بمحلة البانوراما قبالة ​العديسة​ وبرفقة كلب بوليسي وتقوم بعملية تفتيش بين الجدار والسياج الاسمنتي القديم دون أن تخرق الخط الازرق ويسجل في هذه الاثناء دوريات وأعمال مراقبة للجيش واليونفيل في تلك المحلة تحسبا لأي طارئ.

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