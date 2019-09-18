"سانا": قوات سوريا الديمقراطية تعتقل الشباب تمهيدا لسوقهم إلى التجنيد الإجباري

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من قوات الاحتلال الأميركية، أمعنت في اعتداءاتها وممارساتها الإجراميّة بحقّ الأهالي في مناطق انتشارها في الجزيرة السوريّة". ولفتت إلى أنّ "جرائمها تنوّعت بين الخطف والمداهمات والسطو المسلّح على الممتلكات وصولًا إلى القتل، الأمر الّذي دفع بالأهالي إلى الخروج بمظاهرات احتجاجيّة للمطالبة بإسقاط ما يُسمّى المجالس المحليّة التابعة لـ"قسد" وطرد هذه المليشيات وعناصرها من مناطقهم الّتي تشهد فلتانًا أمنيًّا وانتشار الجريمة، بحيث باتت أخبار جرائم القتل والسطو والسلب أمرًا معتادًا".
وأفادت مصادر أهلية بـ"خروج مظاهرة احتجاجيّة في بلدة الحصان بريف دير الزور الشمالي للتنديد بممارسات "قسد" جرّاء إقدام عناصرها على اعتقال وخطف عدد من الأهالي واقتيادهم إلى جهة مجهولة، تمهيدًا لسوقهم إلى التجنيد الإجباري في صفوفها، أو لطلب فدية ماليّة مقابل الإفراج عنهم".
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