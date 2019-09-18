طائرتان تابعتان لسلاح الجو الروسي قامتا برحلة روتينية فوق بحر البلطيق

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أنّ "طائرتين تابعتين لسلاح الجو الروسي من طراز "تو-160"، قامتا برحلة روتينيّة فوق بحر البلطيق".

وأوضحت في بيان، أنّ "الرحلة استغرقت سبع ساعات. وعادت الطائرتان إلى قاعدتهما بعد إنجاز الرحلة الّتي التزمت قاذفتا القنابل والصواريخ الروسيتان خلالها بقواعد الطيران الدولية". وذكرت أنّ "مقاتلات تابعة لسلاح الجو البلجيكي والدانماركي والبولندي والفنلندي والسويدي من طراز "إف-16" و"إف-18" و"جاس-39 غربين"، رافقت القاذفتين الروسيتين في أوقات متفرقة".

ومن جهة أُخرى، لفتت القوات الجوية البلجيكية إلى "اعتراض" القاذفتين الروسيتين من قبل مقاتلات "إف-16".