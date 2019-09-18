الجيش الليبي أعلن تدمير 3 طائرات مسيّرة في العاصمة طرابلس

كشف المركز الإعلامي لغرفة عمليّات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير ​خليفة حفتر​، أنّ "القوة الضاربة الجويّة لقواتنا المسلّحة دمّرت 3 طائرات مسيّرة تركيّة وتستهدف معسكرًا للميليشيات في منطقة تاجوراء بالعاصمة ​طرابلس​". وكان قد لفت مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، المنذر الخرطوش، في وقت سابق، إلى أنّ "محاور القتال في العاصمة طرابلس شهدت الجمعة الماضية اشتباكات مسلّحة بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق، في محاولة للتقدّم نحو نقاط تمركز ​الجيش الليبي​".

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