إصابة 3 أشخاص بعد اختراق سيارة بهو مجمع "ترامب بلازا" بنيويورك

أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن "سيارة من نوع سيارة مرسيدس بنز سوداء فقدت السيطرة واخترقت بهو مجمع "ترامب بلازا" في نيو روشيل بولاية نيويورك"، مشيرةً إلى أن "سائق السيارة خرج من سيارته بعد الحادث وجلس على أريكة في الردهة ولم يقل شيئًا".
ونقلت الشبكة عن الشرطة الاميركية بانه "أُصيب 3 أشخاص من بينهما السائق"، مؤكدةً أن "التحقيق مستمر ومن السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت المخدرات أو الكحول هي السبب"، عتقدةً أن "الحادث كان حادثا".
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