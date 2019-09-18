إصابة 3 أشخاص بعد اختراق سيارة بهو مجمع "ترامب بلازا" بنيويورك

أفادت شبكة "​فوكس نيوز​" بأن "​سيارة​ من نوع سيارة ​مرسيدس​ بنز سوداء فقدت السيطرة واخترقت بهو مجمع "​ترامب​ بلازا" في نيو روشيل بولاية ​نيويورك​"، مشيرةً إلى أن "سائق السيارة خرج من سيارته بعد الحادث وجلس على أريكة في الردهة ولم يقل شيئًا".

ونقلت الشبكة عن ​الشرطة الاميركية​ بانه "أُصيب 3 أشخاص من بينهما السائق"، مؤكدةً أن "التحقيق مستمر ومن السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت ​المخدرات​ أو ​الكحول​ هي السبب"، عتقدةً أن "الحادث كان حادثا".