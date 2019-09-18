غراهام: الهجوم على السعودية عمل حربي ولاتخاذ إجراء حاسم لردع عدوان إيران

ركّز السيناتور الأميركي ​ليندسي غراهام​، تعليقًا على الهجمات الأخيرة الّتي استهدفت منشآت نفطيّة في ​السعودية​، على أنّ "من الواضح أنّ مثل هذا الهجوم المعقّد بطائرات مسيّرة أطلقت ​صواريخ​ على حقل نفطي سعودي، إضافة إلى أكبر منشأة لتكرير ​النفط​ في العالم، لا يمكن أن يُنفّذ إلّا ببركة ​إيران​ ومشاركتها المباشرة".

وشدّد على أنّه "حرفيًّا عمل حربي، والهدف يجب أن يكون استعادة الردع الّذي فقدناه في مواجهة العدائيّة الإيرانيّة"، لافتًا إلى إلى "أنّني أحيّي الجهود الّتي تبذلها الإدارة لإنشاء ائتلاف إقليمي، وإطلاع الكونغرس على الإجراءات الّتي اتّخذت، ووضع خطة عمل لاستعادة الردع ضدّ نظام شرير في إيران".

وأعلن غراهام، أنّ "المشاكل مع إيران تزداد سوءًا مع مرور الوقت، لذا من الضروري أن نتّخذ إجراءً حاسمًا لردع مزيد من العدوان من قبلها".