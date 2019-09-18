أعلنت ​وزارة الدفاع السعودية​ "أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا حول الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفط تابعة لـ"​أرامكو​"، تكشف فيه عن "أدلة توصلت إليها عن تورط ​إيران​ بهذا الهجوم"، مشيرةً إلى أنه "سيتم عرض أدلة تورط ​النظام الإيراني​ بالهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو"، لافتةً إلى أنه "سيتم أيضا عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم الإرهابي على أرامكو".

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كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع السعودية: سنقدم اليوم أدلة تورط إيران في الهجوم على "أرامكو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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