سلطات مالطا وافقت على استقبال 90 مهاجرا أنقذوا في مياهها الإقليمية

أعلنت سلطات ​مالطا​ "أنّها وافقت على استقبال 90 مهاجرًا أنقذهم ​خفر السواحل​ الإيطالية في مياهها الإقليمية ليل الإثنين".

ولفت متحدث باسم خفر السواحل لوكالة "فرانس برس"، إلى أنّ "​المهاجرين​ جرى نقلهم إلى قوارب دوريّة مالطيّة، وهم في الطريق".

وكان خفر السواحل الإيطالية قد أوضح في وقت سابق، أنّ "المركز المالطي لتنسيق الإغاثة أعلن رسميًّا مسؤوليّته عن التنسيق، وطلب من السلطات الإيطالية توفير واستخدام عتاد بحري"، مبيّنًا أنّ "بناءً على هذا الطلب، وصل خفر السواحل الإيطالية إلى مكان الحادث وتحقّقوا من أنّ القارب بالفعل في خطر وأنقذوا المهاجرين".

وبالموازاة، أنقذت السفينة الإنسانية الفرنسية "أوشن فايكينغ" الّتي تديرها منظمتا "أس أو أس مديتيرانيه" و"أطباء بلا حدود"، 48 شخصًا كانوا في وضع محفوف بالمخاطر قبالة السواحل الليبية.