المدعي العام في فنزويلا: الإفراج عن نائب رئيس البرلمان المعارض

كشف المدعي العام في ​فنزويلا​ وليم صعب عن "إطلاق السلطات سراح إدغار سامبرانو، نائب رئيس الجمعية الوطنية المعارضة من السجن نتيجة لاتفاقات جزئية توصلت لها ​الحكومة​ مع قسم من المعارضة"، موضحاً أن "الحكومة قدمت التماسا إلى المحكمة العليا للإفراج عن سامبرانو وفقا للاتفاقيات الجزئية التي توصلت إليها الحكومة الفنزويلية وقطاعات المعارضة الوطنية".

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