مسؤول أميركي يدعو مجلس الأمن للرد على هجوم "أرامكو"

دعا مسؤول أميركي كبير عبر وكالة "​رويترز​" ​مجلس الأمن​ إلى "الرد على الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية سعودية تتهم ​واشنطن​ ​إيران​ بالوقوف خلفها، رغم دعوة ​موسكو​ لعدم التسرع بتوزيع الاتهامات بشأن هجوم "​أرامكو​"، مشيراً إلى "إننا نعتقد أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عليه دور يجب أن يقوم به و​السعودية​ تعرضت لهجوم وسيكون من المناسب لهم التوجه إلى مجلس الأمن ولكن علينا أولا جمع المعلومات القابلة للنشر".

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