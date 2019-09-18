واس: السعودية أعلنت انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

ذكرت "وكالة الأنباء السعودية- واس"، أنّ "السعودية أعلنت انضمامها إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرّات البحريّة".
وأوضحت أنّ "هذا التحالف الدولي يهدف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحريّة والتجارة العالميّة وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزّز الأمن وسلامة السفن التجاريّة العابرة للممرّات"، لافتةً إلى أنّ "منطقة عمليّات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج، تغطّي مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي".
وبيّنت أنّ "انضمام السعودية لهذا التحالف الدولي يأتي لمساندة الجهود الإقليميّة والدوليّة لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحريّة والتجارة العالميّة، وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفّق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليَّين".
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