شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات رئيسية للوصول إلى معدل نمو يقارب الـ8% سنويا..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد فؤاد ، عضو مجلس النواب أن مصر تستطيع أن تصل لمعدل نمو يزيد عن 8% فى 2022، لافتا إلى أنه فى عام 2008 وصلنا لمعدل نمو يعادل 8% فى الربع الثالث من هذا العام كما أن معدل النمو فى العام كله وصل إلى 7.2 %.

وسبق وصرح رئيس الوزراء الدكتور مطفى مدبولى ، أن مصر تستهدف معدل نمو يصل إلى 8% بحلول عام 2022.

وقال فؤاد ، إن هناك ثلاث إتجاهات رئيسية يجب العمل من خلالها للوصول إلى معدل النمو المنشود أولها زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر والعمل على ذلك من خلال درء معوقات الاستثمار أما الاتجاه الثانى فيتعلق بالعمل على تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصدار القوانين الخاصة بها.

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ولفت فؤاد ، إلى أن الاتجاه الثالث يتعلق بالنمو القطاعى ضاربا مثال بما حدث فى 2008 حيث توسعت مصر فى قطاع الاتصالات ، لافتا إلى ضرورة التوسع فى النمو القطاعى وتحفيز قطاعات بعنيها على سبيل المثال قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات وقطاع الصادرات الزراعية وغيرها من القطاعات الأخرى.

وأوضح النائب محمد فؤاد ، أن هناك عدة تشريعات مثل قوانين الادارة المحلية و حزمة أخرى من التشريعات الإقتصادية ستساعد مصر كثيرا فى حل كثير من التشابكات ودعم تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالتشابكات الخاصة بولاية الأراضى فى المحافظات المختلفة.