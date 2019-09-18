نتنياهو: سأمنع تشكيل حكومة "معادية للصهيونية"

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيبدأ مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي وسيعمل على منع تشكيل "حكومة معادية للصهيونية".

وفي أول تعليق له عقب ظهور مؤشرات أولية لنتائج الانتخابات التشريعية ، قال نتنياهو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أمام حشد من أنصاره إن "إسرائيل بحاجة إلى حكومة قوية" ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

Advertisements

وأضاف لأنصاره :"سنقف معا ، متحدين نواجه المهام التي أمامنا.. إسرائيل في لحظة تاريخية ، تواجه فرصا وتحديات معا".

وأظهرت مؤشرات أولية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي أجريت أمس الثلاثاء تقدم تحالف "أزرق أبيض" بزعامة بيني جانتس بفارق ضئيل عن قائمة الليكود التي يتزعمها نتنياهو ، بينما حلت القائمة المشتركة للأحزاب العربية في المرتبة الثالثة ، وجاء حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيجدور ليبرمان رابعا.

وتعني هذه النتيجة أن أيا من التكتلات الانتخابية استطاعت تأمين الأغلبية في البرلمان (الكنيست) اللازمة لتشكيل الحكومة.