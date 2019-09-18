كريم يطلب فسخ عقد الزواج: "بتأكلني في طباق ورق عشان مبتعرفش تغسل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقام "كريم. ج" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها فسخ عقد الزواج من زوجته مبررًا طلبه "مراتي بتأكلني في أطباق ورق وكوبايات بلاستك عشان مبتعرفش تغسل مواعين".

يقول "كريم" 30 سنة، دكتور جامعي: تزوجت منذ 4 أشهر من "مروة. أ" 28 سنة، أستاذة بالجامعة، وتتمتع زوجتي بكم كبير من المزايا لكنها لا تجيد شغل المطبخ، وهذه هي الإشكالية التي أعاني منها وكانت سبب الانفصال.

تابع الزوج: منذ بداية الزواج وزوجتي تطلب الأكل "دليفري"، وكنت أعتقد أن السبب هو كونها "عروسة جديدة" وبعد انتهاء شهر العسل طلبت منها أن تقوم بإعداد الطعام بنفسها، فرفضت بحجة أنها لا تجيد الطبخ، وعندما علمت والدتي بذلك أصبحت تأتي إلى منزلنا كي تُعد الطعام لنا وتعلم زوجتي الطهي.

Advertisements

أضاف كريم: زوجتي بدأت تطبخ بعض الأكل ولكن كان ليس له طعم، وكان سيئًا جدًّا لدرجة أني كرهت الطعام، والمشكلة الكبرى أنها لا تعرف تغسل الأطباق، وأصبحت كل أطباق الجهاز غير نظيفة، وطلبت مني أن تأتي والدتي لكي تغسل المواعين فرفضت وقلت لها "أمي ليست خدامة عندك".

استكمل الزوج: في يوم فوجئت أن زوجتي تضع الطعام في أطباق ورقية والملاعق في أكواب بلاستيكية فسألتها عن السبب فقالت "مفيش أطباق نضيفة ودي هنرميها بعد الأكل"، فطلبت منها أن تتعلم غسل الأطباق بأي شكل ولكنها رفضت حفاظًا على أظافرها من الكسر.

اختتم كريم: قررت الانفصال لأن زوجتي لا تعلم أي شيء عن مسئولية الزواج، وبالتالي من الصعب أن تقوم بتربية أطفالي ولا تصلح أن تكون أمًّا لأولادي، لذا لجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى فسخ عقد زواج حملت رقم 1180 لسنة 2019 ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها.