مسؤول أمريكي: ندرس الرد على إيران بعد الهجوم على "أرامكو"

دعا مشرعون أمريكيون لتوخى الحذر فى الرد على الهجمات الأخيرة التى استهدفت منشآت نفطية سعودية،إلا أن السيناتور ليندسى غراهام، الموالى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وصف الهجوم بأنه "عمل حربى" يستدعى ردا حاسماً - وفقا لما نشرته قناة «فرانس 24» على موقعها الإلكترونى.

وقال غراهام إنه "من الواضح" أن مثل هذا الهجوم المعقد بطائرات مسيرة أطلقت صواريخ على حقل نفطى سعودى إضافة إلى أكبر منشأة لتكرير النفط فى

العالم لا يمكن أن ينفذ إلا بتوجيه ومشاركة "النظام الشرير فى إيران".

وأضاف أنه حرفيا عمل حربى، والهدف يجب أن يكون استعادة الردع الذى فقدناه فى مواجهة العدائية الإيرانية.

وغرد غراهام، على موقع تويتر، بأن على واشنطن أن تفكر فى شن هجوم على مصافى النفط الإيرانية كرد فعل، وهى خطوة "ستقصم ظهر النظام"، مشيرًا إلى

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أن رد الفعل المدروس للرئيس ترامب على إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة فى يونيو المتضى رآه النظام الإيرانى بشكل واضح "دليل ضعف".

وقال أعضاء جمهوريون آخرون من بينهم ماركو روبيو ورون جونسون إنهم يعتقدون اعتقادا جازما بأن إيران مسؤولة عن الهجوم فى السعودية.

لكن الرئيس الجمهورى للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جيم ريش حذّر من شن هجوم عسكرى سريع فى رد على الجمهورية الإسلامية.

وقال "لسنا فى أى مكان قريبين من هذه النقطة، ما زلنا فى وضعية التحليل"، مضيفا أنه شجع المشرّعين على دراسة الأدلة السرية المتعلقة بالهجوم.