ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفيّاً أمس الثلاثاء، من دولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وعبّر رئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال عن إدانته للهجوم التخريبي الذي استهدف معملين لأرامكو السعودية في بقيق وخريص وتضامن بريطانيا الكامل مع السعودية، مشيداً بحكمة القيادة السعودية في التعامل مع هذه الاعتداءات ومطالباً بموقف دولي حازم تجاه مثل هذه الأعمال الإجرامية والتي لا يجب أن تمر بلا عقاب.
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وأوضح ولي العهد من جهته بأن هذا الهجوم التخريبي يعد تصعيداً خطيراً ليس تجاه المملكة فحسب وإنما العالم بأسره.
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