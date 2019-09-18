جسر الزرقاء: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل الشاب مراد خليل كتكت (19 عاما) فجر اليوم الأربعاء، في جريمة إطلاق نار وقعت في قرية جسر الزرقاء.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في أحد شوارع قرية جسر الزرقاء، وعلى الفور قدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية لشاب يعاني من جروح حرجة ونقله على وجه السرعة إلى مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته.

وقالت الشرطة إنها تلقت إخطارا عن حادث إطلاق نار خلف جريحا في جسر الزرقاء، حيث وصلت دوريات الشرطة التي وصلت للمكان، وقام عناصر الشرطة إغلاق الموقع وجمع الأدلة والتحقيق، دون أن تتضح بعد خلفية الجريمة، ودون أن يعتقل أي مشتبه به.

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وبهذا ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل إلى 55 بينهم 10 نساء منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.

وخلال شهر الأخير، قتل 13 شخصا بينهم امرأتان في جرائم مختلفة في المجتمع العربي بالبلاد.