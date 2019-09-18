حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ليصبح الجو حارا إلى شديد الحرارة في كافة المناطق خاصة في المناطق المنخفضة والأغوار. الحرارة في هذا اليوم ستكون أعلى من المعدل السنوي بحوالي 4 درجات مئوية.

وفي يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الجرارة، مع بقاء الجو حارا نسبيا في ساعات الظهيرة في مختلف المناطق وخاصة الأغوار. مع ساعات المساء يطرأ انخفاض آخر ويصبح الجو جميلا ومنعشا. الرياح تكون شمالية غربية وتصبح مع ساعات المساء غربية.

كما يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يوم الجمعة، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين. ويسود جو صيفي عادي نهارا ولطيف في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

ويوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة في ساعات الصباح، وفي ساعات الظهيرة ترتفع درجات الحرارة وتكون حارة نسبياً خصوصاً في المناطق المنخفضة والأغوار، وفي ساعات الليل تكون الأجواء لطيفة وخريفية، وتكون الرياح شمالية غربية.

كما يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، يوم الأحد، وتكون الأجواء خريفية لطيفة وغائمة جزئيا في ساعات الصباح، وفي ساعات الظهيرة ترتفع درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة إلى حارة نسبيا، وفي ساعات الليل تكون الأجواء لطيفة وخريفية ومنعشة خصوصا في القمم الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية.