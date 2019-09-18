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البيت الأبيض يقيل المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي

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جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

أقال البيت الأبيض جون ميتنيك المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.

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ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم الوزارة لم تذكر اسمها : نشكر جون على هذه الخدمة ، ونتمنى له التوفيق”.

ولم تذكر الصحيفة سببا للإقالة، كما لم يعلق البيت الأبيض رسميا.

يشار إلى أن وزارة الأمن الداخلي تشرف على تأمين حدود البلاد وجهود الإغاثة في حالات الكوارث والتصدي للإرهاب المحلي وتهديدات الأمن الإلكتروني، وغير ذلك.

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