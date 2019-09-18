النشرة: مجلس الوزراء بدأ بدراسة موازنة 2020 في هذه الاثناء

افادت مراسلة "​الخليج 365​" ان ​مجلس الوزراء​ المنعقد في ​قصر بعبدا​ برئاسة ​الرئيس ميشال عون​ بدأ بدراسة مشروع قانون ​الموازنة​ العامة لعام 2020 في هذه الاثناء. وقد اطلع مجلس الوزراء على تقرير من وزير المالية علي حسن خليل حول موازنة 2020.

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