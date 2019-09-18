أوضحت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، "أنّنا اعترضنا على مبدأ آليّة التعيينات، مع احترامنا للاسم الّذي طُرح لإدارة "إيدال"، وكنّا نتمنّى طَرح أكثر من إسم لهذا المنصب لكي يكون الاختيار وفقًا للكفاية وليس في إطار اختيارات جانبيّة واستنسابيّة".
وركّزت في تصريح صحافي، على أنّ "حزب القوات اللبنانية" سيشدّد على أمرَين أساسيَّين في الموازنة، أن تكون "عمليّة، وبالأرقام واضحة".
وعن الضرائب، أكّدت شدياق أنّ "لا ضرائب جديدة ستترتّب على المواطن".
كانت هذه تفاصيل خبر شدياق: لا ضرائب جديدة على المواطن والتعيينات ينبغي أن تكون وفقا للكفاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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