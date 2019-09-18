شدياق: لا ضرائب جديدة على المواطن والتعيينات ينبغي أن تكون وفقا للكفاية

أوضحت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​، "أنّنا اعترضنا على مبدأ آليّة ​التعيينات​، مع احترامنا للاسم الّذي طُرح لإدارة "​إيدال​"، وكنّا نتمنّى طَرح أكثر من إسم لهذا المنصب لكي يكون الاختيار وفقًا للكفاية وليس في إطار اختيارات جانبيّة واستنسابيّة".

وركّزت في تصريح صحافي، على أنّ "​حزب القوات اللبنانية​" سيشدّد على أمرَين أساسيَّين في ​الموازنة​، أن تكون "عمليّة، وبالأرقام واضحة".

وعن ​الضرائب​، أكّدت شدياق أنّ "لا ضرائب جديدة ستترتّب على المواطن".