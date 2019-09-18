أبو فاعور دعا فرحات إلى التواضع: شعرنا أنه أنقذ الاقتصاد بالعراق واليمن

سجّل وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، ملاحظة على أداء الأمين العام الجديد لمجلس الخصخصة ​فرحات فرحات​، ودَعاه إلى "قليل من التواضع". ولفت في تصريح صحافي، إلى "أنّنا شعرنا للحظة من خلال سيرته الذاتيّة العظيمة أنّه أنقذ ​الوضع الاقتصادي​ في ​العراق​ و​اليمن​ و​أفغانستان​ و​كرواتيا​، والدول الّتي انبثقت من ​الاتحاد السوفياتي​".

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