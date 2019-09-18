أبو سليمان تعليقا على التعيينات: نحن نعود إلى الوراء

شدّد وزير العمل كميل أبو سليمان، تعليقًا على اعتراض "حزب القوات اللبنانية" على التعيينات القضائية، على "أنّنا نعود إلى الوراء"، سائلًا: "لماذا لا نعطي فرصًا للناس، ونحن لا نعلم عن الاسم الّذي تمّ اختياره شيئًا، ولا نعلم كيف حصلت الطبخة؟".
وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "ما علمنا به هو أنّ له علاقة بوزير الخارجية جبران باسيل".
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