مصدر بالقوات للجمهورية: نحن بحاجة لإعطاء صورة عن استقلالية المؤسسات والشفافية

لفت مصدر مسؤول في "حزب القوات ال​لبنان​ية"، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، تعليقًا على اعتراض "القوات" على ​التعيينات​ يوم أمس، إلى أنّ "التعيينات في المراكز الكبيرة يجب أن يتمّ الإعلان عنها في صحف عالميّة وإقليميّة ومحليّة مُسبقًا. ولكن أرسل كثير من السيَر الذاتية لأشخاص كفوئين جدًّا وعلى مستوى عالمي، وتشكّلت لجنة من 7 أشخاص، أحدهم رئيس ​مجلس الخدمة المدنية​، وكان الآخرون من القطاعين الخاص والأكاديمي، كرئيس كلية الاقتصاد في "​الجامعة الأميركية​"، ورئيس ​جمعية المصارف​. ورفعت اللجنة توصياتها إلى ​مجلس الوزراء​".

وسأل: "هل هذه الإجراءات ستأتينا بأحسن أو أسوأ الأشخاص؟"، مركّزًا على أنّ "هذا الأمر يعطي ثقة لمَن يريد أن يستثمر في لبنان، والشفافيّة في العمل بعيدًا عن الاستزلام والمحسوبية. ونحن بأمسّ الحاجة لإعطاء صورة عن استقلاليّة المؤسّسات والشفافيّة".