مصادر للجمهورية: زيارة الحريري باريس تكتسب أهمية بالغة وسيلتقي ماكرون ودوكان

ركّزت مصادر مطّلعة لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "زيارة رئيس الوزراء ​سعد الحريري​ إلى ​باريس​ تكتسب أهميّة بالغة، بالنظر إلى أنّ موعدها جاء عقب الانتهاء من التحضيرات الأوليّة لإطلاق مشاريع "سيدر 1" من باريس و​بيروت​، بعد إنجاز موازنة العام 2020 ضمن المهلة الدستورية، أي قبل نهاية العام الحالي، والتصميم على البحث فيها في الحكومة ابتداءً من جلسة اليوم".

ولفتت إلى أنّ "الحريري سيلتقي، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ ونظيره الفرنسي، المكلّف ملف "سيدر" السفير ​بيار دوكان​ وأعضاء اللجنة المكلّفة معاوَنته، في حضور الجهات المانحة وأصحاب المؤسسات والشخصيّات المعنيّة بالإستثمارات المقرّرة في إطار "سيدر"، إضافة إلى فرق المراقبة والتدقيق الّتي ستتابع تنفيذ المشاريع الّتي يمكن البَت بها".