وزارة العدل الأميركية تسعى لمنع إدوارد سنودن من الاستفادة من عائدات كتابه الجديد

رفعت وزارة العدل الأميركية، دعوى قضائيّة ضدّ الموظّف السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه" ووكالة الأمن القومي، ادوارد سنودن، في مسعى لمنعه من الاستفادة من عائدات كتاب جديد قام بإصداره.
وتنصّ الدعوى المدنيّة بحق سنودن على أنّ الأخير قام بانتهاك التعهدات الّتي وقّعها خلال عمله الحكومي، بعدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بوظيفته. وتزعم الدعوى أنّ سنودن نشر كتابه دون تقديمه أوّلًا للوكالتين الحكوميتين حيث عمل لمراجعتهما قبل النشر.
وأوضحت وزارة العدل في بيان، "أنّها لا تحاول منع نشر الكتاب، لكنّها تسعى لاسترداد أيّ عائدات قد يحصل عليها سنودن منه"، وهو الذي يواجه اتهامات بالتجسس في بلاده قد تؤدّي به إلى السجن لعقود.
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