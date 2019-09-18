تسجيل 94 حالة إصابة بالكوليرا في ولاية النيل الأزرق بالسودان

أعلنت ولاية ​النيل الأزرق​، جنوب شرقي ​السودان​، دخول 9 حالات جديدة مصابة ب​الكوليرا​ إلى عنابر العزل الطبي، ليرتفع عدد الحالات منذ بداية انتشار المرض إلى 94.

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