ترامب: اتفاق التجارة مع الصين قد يُبرم قبل الانتخابات الأميركية أو بعده بيوم

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلى أنّ "إدارته قد تبرم اتفاقًا بشأن التجارة مع ​الصين​ قبل انتخابات الرئاسة الأميركية، أو أنّه يمكن التوصّل إلى اتفاق بعد يوم من توجّه الناخبين الأميركيين إلى مراكز الإقتراع".

وبيّن في تصريح صحافي، على متن طائرة الرئاسة في طريقه من ​نيو مكسيكو​ إلى ​كاليفورنيا​، أنّ "بكين تعتقد أنّه سيعاد انتخابه، لكن المسؤولين الصينيين يفضّلون التعامل مع شخص آخر". وأوضح "أنّه أبلغ الصين أنّه إذا جاء الاتفاق بعد انتخابات الثالث من تشرين الثاني 2020، فإنه سيكون بشروط أسوأ بكثير لبكين من تلك الّتي تستطيع تحقيقها الآن".

وأعرب ترامب عن اعتقاده أنّه "إذا حدث الاتفاق بعد الانتخابات، فسيكون اتفاقًا غير مسبوق، سيكون الأعظم على الإطلاق، والصين تعي ذلك".