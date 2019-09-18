سانشيز: إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية بإسبانيا في 10 تشرين الثاني

أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني ​بيدرو سانشيز​، أنّ "​إسبانيا​ ستجري انتخابات برلمانيّة مرّة أُخرى يوم 10 تشرين الثاني"، بعد أن فشل في الحصول على دعم كاف للمصادقة على تولّيه رئاسة الوزراء.

ولفت إلى أنّه "تعذّر استكمال التفويض الممنوح لنا من قبل الشعب الإسباني في 28 نيسان. لقد جعلوا (في الإشارة إلى أحزاب المعارضة) هذا مستحيلًا علينا"، موضحًا أنّه "لا توجد أغلبيّة في الكونغرس تضمن تشكيل حكومة، الأمر الّذي يدفعنا إلى إعادة إجراء الانتخابات".