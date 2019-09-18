مسؤول أميركي يدعو مجلس الأمن للرد على الهجمات التي تعرضت لها أرامكو

نقلت وكالة "​رويترز​" عن مسؤول أميركي رفيع المستوى دعوته إلى رد من ​مجلس الأمن الدولي​ على الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية سعودية. وقال: "نعتقد أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عليه دور يجب أن يقوم به. ​السعودية​ تعرضت لهجوم وسيكون من المناسب لهم التوجه إلى مجلس الأمن. ولكن علينا أولا جمع المعلومات القابلة للنشر".

ولفت مسؤول أميركي آخر لرويترز إلى ان ​الولايات المتحدة​ تعتقد أن الهجمات التي أصابت منشآت نفطية سعودية بالشلل يوم السبت الماضي انطلقت من جنوب غرب ​إيران​.