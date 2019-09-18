مجلس الأمن مدد ولاية البعثة الأممية في أفغانستان لمدة عام

قرّر ​مجلس الأمن الدولي​، بالإجماع، تمديد ولاية بعثة ​الأمم المتحدة​ في ​أفغانستان​ "يوناما" لمدّة عام حتّى 17 أيلول 2020.

ولفت المندوب الألماني كريستوف هويجسن، إلى أنّ " اعتماد القرار عقب مشاورات مكثّفة بين ممثّلي الدول الأعضاء (15 دولة)"، موضحًا أنّ "بلاده طرحت المشروع بالتعاون مع ​إندونيسيا​". وركّز على "أنّنا طرحنا قرارًا جديدًا أشرنا فيه إلى أهميّة التعاون الاقتصادي الإقليمي كما لم نشر إلي أيّة مبادرات بعينها".

وكان قد شهد مجلس الأمن، يوم الإثنين، خلافًا بين الوفدين الصيني والأميركي، بشأن تمديد مهمّة بعثة "يوناما" في أفغانستان.